Автор вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг раскритиковала соцсети. Писательница заявила, что это подарок для людей, которые хотят вести себя злонамеренно.

Заявление появилось после того, как ей начал угрожать в Twitter исламский экстремист – до этого она поддерживала писателя Салмана Рушди, на которого было совершено нападение. Пользователь сети заявил, что она следующая.

— Сервисы могут доставлять массу удовольствия, и мне нравится спор в пабе. Это может быть забавным занятием. Но нет никаких сомнений в том, что социальные сети — это подарок для людей, которые хотят вести себя злонамеренно. Я не уверена, что кто-то может избавить интернет от троллей. Я стараюсь вести себя в сети так, как стоит вести себе остальным. Я никогда никому не угрожала — очевидно, что не хочу получать угрозы от других людей, — заявила актриса.

Роулинг неоднократно становилась мишенью для злоумышленников — она нередко высказывает свое острое мнение касательно социальных тем, из-за чего сталкивается с критикой и угрозами.

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К примеру, после высказываний касательно трансгендеров у ее дома появились протестующие с плакатами — тогда адрес проживания Роулинг выложили в сеть.

Напомним, что Джоан Роулинг поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения России. Автор книг пожертвовала $1 млн нашим детям, нуждающимся в помощи.