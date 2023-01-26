Голливудский актер Джерард Батлер поделился воспоминаниями, как однажды едва не убил свою коллегу, актрису Хилари Суэнк. Инцидент произошел на съемочной площадке фильма P.S. Я люблю тебя, в котором они вместе снимались.

Так, в драме есть эпизод, когда герой Батлера танцует перед Хилари стриптиз. Следуя сценарию, у него должна была отскочить застежка от подтяжки и ударить его по лицу, однако что-то пошло не так. Застежка полетела в голову актрисе и порезала ее.

Сейчас смотрят

— Я однажды едва ее не убил. Сцена, где я танцую в подтяжках. Я танцевал как идиот в подтяжках, я не мог поверить, что я делаю это, танцую в боксерах и здесь, в один момент, зажим на подтяжках застревает. Он должен был отскочить и попасть мне в лицо. Но, когда я начал ползти к кровати, застежка застряла, отскочила, пролетела мимо моей головы и попала ей в голову, глубоко порезала ее, даже можно было увидеть зубцы на лбу, — вспоминает Джерард.

Говорит, из студии все моментально исчезли, он же стал плакать, поскольку понимал, что последствия могли бы стать трагическими.