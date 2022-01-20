Дженнифер Лопес показала, какие тренировки помогают ей поддерживать фигуру

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала тренировку, которой она оттачивать свою фигуру в 2022 году.

Видео тренировки она опубликовала в Instagram.

— Чтобы стать лучше, — подписала видео Дженнифер Лопес.

В ролике артистка в черном облегающем топе и лосинах занимается на тренажерах, таскает штанги. Упражнения она делает с минимальными перерывами.

Лопес занимается в зале каждое утро. Также 52-летняя певица ежедневно выпивает не менее семи стаканов воды.

Кроме занятий спортом, поддерживаться форму ей помогает диета. Артистка исключила из рациона обработанную пищу, ест много зеленых овощей и пьет протеиновые коктейли.

Ранее звездный тренер Джей Кардиелло раскрыл секреты тренировок Дженнифер Лопес для журнала Womens Health. В частности, она делает специальный комплекс для ягодиц.

— Мы работали над этой частью тела на каждой тренировке. Для достижения оптимальных результатов я прописываю программу, которую нужно выполнять четыре раза в неделю, — отметил тренер.

Также еще одна особенность — упражнения для быстрой мышечной реакции (упражнения меняются каждые 30 секунд).

— Если говорить о питании, то Кардиелло назвал главное правило — следите за размером порции.

Я всегда советую измерять порцию еды с помощью руки: ваша ладонь — белок, кулак — углеводы, два кулака — овощи, а большой палец — жиры/масла, — добавил тренер.