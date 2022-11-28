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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани развода — СМИ

28 ноября 2022, 17:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Лопес и Аффлек
Источник: Getty Images

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек могут развестись спустя несколько месяцев после женитьбы. Все из-за того, что их матери не ладят друг с другом.

О том, что у супругов проблемы, сообщает National Enquirer. Близкий источник к паре говорит, что они могут не продержаться вместе.

— Джей Ло и Бен сейчас решают множество проблем. Среди друзей есть серьезное беспокойство, что они могут не справиться в долгосрочной перспективе, — говорит инсайдер.

Сообщается, что в напряженный праздничный сезон матерям трудно ладить, поэтому их стараются не приглашать одновременно, чтобы они не оказались за одним столом.

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Мать Лопес — Гваделупе Родригес до сих пор не понимает, как Бен относится к ее дочери, поскольку его семья якобы не довольна его выбором.

Мама Аффлека — Крис Энн Болд, как сообщается, еще не поладила с Лопес и отдает предпочтение бывшей сыну, актрисе Дженнифер Гарнер, к которой всегда относилась как к дочери.

— Мама Джей Ло невероятно близка с ней и Беном. Она с самого начала выступала за их воссоединение и даже планирует когда-нибудь переехать к ним. Но этого нельзя сказать о Крис или других родственниках Бена. Гваделупе считает это несправедливым и непростительным, — заявляет другой инсайдер.

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