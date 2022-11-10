Американская актриса Дженнифер Энистон пыталась стать мамой с помощью искусственного оплодотворения. Об этом звезда рассказала в интервью журналу Allure, для которого также снялась в откровенной фотосессии.

53-летняя актриса уверяет, что уже оставила попытки забеременеть — это было в ее 30-40 лет. Звезда сериала Друзья сожалеет, что ей никто не подсказал заморозить яйцеклетки.

— Это был сложный путь для меня, путь рождения ребенка. Все эти годы спекуляций… Это было действительно тяжело. Я пробовала искусственное оплодотворение, пила китайский чай и так далее, но у меня ноль сожалений, — призналась Энистон.

Так, Дженнифер уверяет, что отдала бы все за уместный совет заморозить свои яйцеклетки.

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— Вы просто не думаете об этом. Итак, вот я сегодня. Корабль уплыл, — добавила артистка.

Звезда также считает, что СМИ бывают очень жестокими по отношению к тем женщинам, которые не имеют детей. По мнению Дженнифер, издания могут назвать таких женщин эгоистичными, и помешанными на своей карьере.

Это касается и развода с Брэдом Питтом.

— Тогда все писали о том, что наш брак распался из-за отсутствия ребенка, которого я не могла ему дать. Это была абсолютная ложь, чтобы спрятаться в этот момент, уверяет артистка.

Впрочем, теперь Энистон может рассказать всю правду об искусственном оплодотворении, и теперь не боится скрывать подробности своей жизни.

Проблемы у звезды наблюдались не только с женским здоровьем — недавно Энистон призналась, что страдает лунатизмом и бессонницей. Десятилетиями артистка не может полноценно спать, и это сказывается на всех аспектах ее насыщенной жизни.