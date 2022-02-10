Новозеландский режиссер Питер Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых деятелей шоу-бизнеса за 2021 год.

По данным журнала Forbes, финансовое положение режиссера увеличилось на $580 млн. благодаря успешной продаже части студии визуальных эффектов Weta Digital.

После сделки создатель киноадаптаций Властелин колец и Хоббит стал третьим режиссером-миллиардером в истории после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

Второе место в рейтинге занял американский исполнитель Брюс Спрингстин с $435 млн. Ему удалось разбогатеть благодаря продаже прав на свою музыку лейблу Sony Music Group.

Также в тройку лидеров попал американский рэп-исполнитель Jay-Z. Его годовой доход составил $340 млн. Основную часть суммы принесло не творчество, а средства от продажи доли акций в музыкальном стриминге Tidal и бренда шампанского Armand de Brignac.

На четвертой позиции с $270 млн расположился актер Дуэйн Джонсон, на пятой – американский певец Канье Уэст, заработавший $235 млн.

Трей Паркер и Мэтт Стоун, создатели South Park, заработали $201 млн и оказались на шестом месте. Также в десятку лидеров попали музыкант Пол Саймон, актер и режиссер Тайлер Перри, вокалист группы OneRepublic Райан Теддер и рок-музыкант Боб Дилан.

Согласно рейтингу, самой высокооплачиваемой женщиной среди представителей шоу-бизнеса стала американская актриса Риз Уизерспун. Она оказалась на 12 строчке, заработав за год $115 млн.