National Geographic показали трейлер документального фильма канадского режиссера Джеймса Кэмерона Титаник: 25 лет спустя с Джеймсом Кэмероном. В ролике показан эксперимент о шансах на выживание главного героя Джека вместе с Роуз на одном плоту.

В эксперименте задействованы каскадеры с такой же массой тела, какая была и у главных героев, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

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В ледяной воде бассейна они обыгрывают идентичную сцену с Титаника и даже повторяют движения героев. После — забираются на плот, на котором каскадер, исполняющий Джека, начинает дрожать из-за переохлаждения. Хоть он и пытается удержаться на поверхности, но по всей видимости тело становится тяжелее. Очевидно, из-за этого они не смогли бы остаться на плоту вместе.

Отметим, с момента выхода киноленты прошло 25 лет, однако режиссер до сих пор слышит от фанатов сомнения — неужели Джек не мог выжить после того, как Титаник пошел ко дну.

Теперь же Кэмерон решил расставить все точки над i, рассеяв сомнения фанатов.