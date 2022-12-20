Канадский поп-певец Джастин Бибер обратился к бренду одежды H&M с требованиями получить извинения. По заявлениям артиста, шведская компания использует образ Бибера без разрешения.

Об этом Джастин заявил в Instagram, чтобы рассказать свое видение ситуации.

— Я не одобрял ни одну из коллекций товаров, которые они выставили в H&M… и все это без моего разрешения и одобрения. Между прочем, я бы не купил это, — заявил Бибер в сториз.

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Также известный артист призвал своих фанатов не покупать товар, который он назвал мусором.

— Товар H&M, который они сделали с моим образом — мусор, и я не одобрил это. Не покупайте эти товары, — добавил музыкант.

В список товаров с изображением певца входят сумка, толстовки, и чехлы для телефона, украшенные словами из текста Бибера.

Учитывая, что у артиста около 270 млн подписчиков в Instagram, пользователи массово наводнили страницу H&M, призывая удалить неутвержденный продукт.

Как и ожидалось, представители бренда уже ответили на заявления музыканта.

— Как и в случае со всеми другими лицензионными продуктами и партнерскими отношениями, H&M следовала надлежащим процедурам утверждения, — заявил представитель компании.

Скорее всего, Бибер подаст в суд на бренд.