Пес Джек из Купянска (Харьковская область) теперь живет в доме всемирно известного тенора Андреа Бочелли в Италии. Четверолапый пережил оккупацию и почти потерял слух из-за постоянных взрывов.

Трогательную новость сообщил депутат Киевсовета и боец ВСУ Олесь Маляревич в своем Facebook, обнародовав видео. Именно он помог Джеку обрести новый дом.

— Чудеса случаются даже в темные времена. Именно чудо случилось с собакой по имени Джек, который жил в городе Купянске… Он имел небольшое осколочное ранение на спине, но сохранил свою природную доброту, любовь к людям, крепкий характер и веру в лучшее, — написал Олесь.

Вместе с побратимом Маляревич нашел Джека на второй день после освобождения Купянска. Он рассказал о псе своему американскому другу Амеду и брату Тарасу, поскольку те периодически посещают их и активно поддерживают в различных военных вопросах.

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— Я попросил захватить с собой мешочек корма для Джека. За несколько дней состоялась судьбоносная встреча Джека с Амедом, где он сразу предложил найти Джеку новый безопасный дом и нашел! Так начался путь Джека в Италию, в семью Андреа Бочелли. Я называю теперь Амеда крестным отцом Джека, — добавил Олесь.

Военные довезли пса до Киева. Там его приняла главный ветеринарный врач столицы Наташа Мазур. Собаке сделали хирургическую операцию и удалили из старой раны на спине осколки. После пять дней делали все максимальное, чтобы поправить здоровье Джека.

Благодаря волонтерам пса перевезли из Киева в Италию.

— Спасибо семье Бочелли за большое сердце и доброту, — сказал Маляревич.

Отметим, что во время полномасштабной войны страдает множество животных и только мы — люди в силах им помочь. Не проходите мимо тех, кто в этом нуждается.