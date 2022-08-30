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Детское Евровидение 2022: Суспільне мовлення запускает голосование за жюри финала нацотбора

30 августа 2022, 13:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Детское Евровидение 2022: Суспільне мовлення запускает голосование за жюри финала нацотбора

Суспільне мовлення запускает голосование за жюри финала нацотбора на Детское Евровидение 2022. Теперь зрители могут выбирать не только представителя нашей страны, но и состав суддей.

С 30 августа по 6 сентября на сайте Детского Евровидения будет проходить голосование за кандидатов в состав жюри. Среди претендентов — Влад Дарвин, София Иванько, Сергей Кейн, Михаил Клименко, Дарья Красновецкая, Krutь, Тоня Матвиенко, Анжелика Рудницкая, Мирослава Салий, Кристина Соловий.

Так, каждый из зрителей может отдать свой голос за того, за кого посчитает нужным. Необходимо зайти на сайт и проголосовать. Авторизоваться можно через Facebook и Gmail.

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По результатам голосования будет сформирован рейтинг кандидатов. Трем членам жюри, которые наберут больше голосов, будет предложено подписать соглашение с Суспільним.

В случае, если кто-то них не сможет подписать соглашение, то членом жюри станет следующий кандидат по рейтинговому списку результатов голосования.

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