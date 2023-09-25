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Детская мечта в 33 года: Кристина Решетник похвасталась новым хобби

25 сентября 2023, 11:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Крістіна Решетнік

Блогерка Кристина Решетник рассказала, как исполнила свою детскую мечту в 33 года. Жена телеведущего Григория Решетника решила научиться играть на фортепиано, и эмоциями поделилась в Instagram.

Так, в видео можно увидеть, как Кристина вместе с репетитором делает свои первые шаги в игре на клавишном инструменте. Блогер признается — для нее это давняя мечта, и она делает все, чего не могла сделать в детстве.

— Мне 33, и я начала учиться игры на фортепиано. Я давно мечтала об этом! Сейчас наверстываю то, что не удалось реализовать в детстве. Такого разрыва сознания у меня не было давно — чувствовала, как интенсивно работают два полушария мозга, — заявила Решетник.

Жена ведущего обратилась и к поклонникам — она призвала к развитию и расширению горизонтов и никогда не останавливаться. 

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В последнее время семья ведущего на СТБ делают все, чтобы воплотить мечты друг друга в реальность. К примеру, Решетник спустился с сыновьями в метро — это была их мечта, ведь они никогда не были в подземке. Ведущий признался, что сам любит это место еще со студенческих годов.

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Фото: Кристина Решетник

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