В финале шоу Україна має талант зажгла Верка Сердючка. На сцене звезда представила новую песню Wild Christmas.

Сердючке удалось подарить зрителям проекта новогоднее настроение. Верка вместе с мамой и балетом на сцене предстала в свитерах с оленями.

В конце номера артисты вместе с судьями Україна має талант играли в снежки. Кстати, англоязычная песня Wild Christmas вышла в двух версиях, в том числе с аранжировкой в стиле 80-х.

После зажигательного выступления Верка Сердючка пожелала всем финалистам удачи. А мама артистки призналась, что ее фаворитом на талант-шоу является Артем Фесько.

Напомним, что сегодня станет известный победитель шоу Україна має талант. За победу сражаются 11 участников.

Список финалистов определяли звездные судьи – шоумен Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. А вот победителя Україна має талант будут выбирать зрители с помощью смс-голосования.