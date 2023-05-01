Певица София Ротару отреагировала на российский ракетный обстрел Украины в ночь на 1 мая. Артистка обратилась к силам Противовоздушной обороны (ПВО) нашей страны.

В частности, Ротару поблагодарила защитников неба за то, то они обезвредили российские ракеты. Сделала исполнительница это в привычной для себя форме — с помощью картинки в Instagram-stories.

На графике изображено ночное небо и большая рука над городом, которая ловит вражеские ракеты. Из звезд выложена аббревиатура ПВО.

— Дякую, — коротко написала Ротару на изображении, добавив эмодзи в виде сложенных рук.

Ранее София Ротару отреагировала на ракетный удар по Умани. 28 апреля российские ракеты попали в многоэтажку с мирными людьми.

Тогда певица обнародовала фото разрушенной части дома. На фоне разрушений спасатели отчаянно пытаются потушить огонь, вытащить пострадавших и освободить от завалов.