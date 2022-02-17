Украинский певец Wellboy не планирует брать участие в Евровидении, даже если ему предложат. Так, и хотя музыкант попал в топ-3 по результатам Нацотбора с песней Nozzy Bossy, его мало интересуют скандалы вокруг конкурса.

Об этом Wellboy заявил в одном из последних интервью. Он даже не знал, что Алина Паш не поедет представлять Украину в Турин. По словам Антона, сейчас он занимается новыми релизами, альбомами и созданием материала — скандалы по этой теме ему не сильно интересны.

Впрочем, Wellboy добавил, что все финалисты достойны представлять Украины на конкурсе, но сам в следующем году не планирует принимать участие в Нацотборе.

— Дважды в одну реку не войдешь, — заявил музыкант.

Однако он добавил, что все может измениться.

Напомним, что 16 числа Суспільне прекратили участие в отборе Алины Паш на Евровидение 2022, в связи с чем артистка не поедет представлять Украину. Оргкомитет ссылается на ситуацию, которая произошла вокруг поддельной справки.

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О том, кто поедет на Евровидение 2022 станет известно в 12.00 в пятницу, 18 февраля — на это время запланировано заседание наблюдательного совета АО НСТУ. Будет обсуждаться сложившаяся ситуация, и то, кого в конечном итоге отправят в Турин.