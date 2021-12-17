Украинский боксер Владимир Кличко похвастался в своем Instagram фото с Томом Крузом. На снимке они запечатлены в кабине вертолета.

— Не все миссии невыполнимы, если вы работаете с правильными людьми в команде, – написал Кличко, намекая на фильм Миссия невыполнима с участием Круза.

Такой тандем вызвал восхищение подписчиков:

Том Круз — реально огонь! Два крутых парня!

Первым делом — самолеты!

Отличная компания!

Том Круз вообще стареет?

Две легенды.

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На днях стало известно, что Том Круз подарил команде фильма Миссия невыполнима 300 рождественских тортов. Актер прилетел в Лондон, чтобы угостить коллег десертом, сделанным в его любимой пекарне. По данным The Sun, полет на частном самолете обошелся Крузу в тысячи долларов.

Ранее в сеть попали кадры смертельного трюка Тома Круза из фильма Миссия невыполнима 7. На видео он прыгает со скалы в Норвегии на мотоцикле, а затем раскрывает парашют для приземления. Paramount считает этот момент самым сложным в карьере Круза.

Премьера фильма Миссия невыполнима 7 запланирована на май 2022 года. Съемки были достаточно сложными — в начале лета работу над фильмом пришлось приостановить из-за Covid-19. Тогда Круза и всю съемочную команду отправили на самоизоляцию.