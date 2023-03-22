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Фото Персони

Мнение поклонников разделилось: Ксения Мишина похвасталась рельефным телом

22 марта 2023, 16:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ксенія Мішина

Актриса Ксения Мишина похвасталась своих рельефным и подтянутым телом после похудения.

Звезда обнародовала серию откровенных фото в Instagram, на которых предстала в кожаном нижнем белье и приспущенных штанах.

— Решать вам, — написала под фото Кения, оставив эмодзи в виде бургера и авокадо.

Пикантные фото Мишиной произвели немалое впечатление среди ее подписчиков, которые принялись расхваливать звезду за спортивное тело. Однако нашлись и критики, считающие, что такое похудение — слишком.

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  • Нет, ну это космос.
  • Это уже слишком. Некрасиво.
  • Нет нежности и женственности.
  • Прекрасная женщина в замечательной форме и гармонии с собой.
  • Сколько работы стоило произвести, чтобы достичь такого результата. Умничка!
  • Это слишком. Будто копченое филе.
  • Мне два бургера, пожалуйста, и авокадо на десерт.
  • Горжусь вами.
  • Женщина должна быть женственной и нежной, ни одного, ни второго на фото не вижу, — пишут в комментариях Мишиной.

Напомним, ранее Ксения Мишина показала трансформацию своего тела за четыре месяца, обнародовав фото до и после. По словам актрисы, это ее лучшая форма за 33 года жизни.

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Теги
Ксения Мишина Похудение
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