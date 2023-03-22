Актриса Ксения Мишина похвасталась своих рельефным и подтянутым телом после похудения.
Звезда обнародовала серию откровенных фото в Instagram, на которых предстала в кожаном нижнем белье и приспущенных штанах.
— Решать вам, — написала под фото Кения, оставив эмодзи в виде бургера и авокадо.
Пикантные фото Мишиной произвели немалое впечатление среди ее подписчиков, которые принялись расхваливать звезду за спортивное тело. Однако нашлись и критики, считающие, что такое похудение — слишком.
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- Нет, ну это космос.
- Это уже слишком. Некрасиво.
- Нет нежности и женственности.
- Прекрасная женщина в замечательной форме и гармонии с собой.
- Сколько работы стоило произвести, чтобы достичь такого результата. Умничка!
- Это слишком. Будто копченое филе.
- Мне два бургера, пожалуйста, и авокадо на десерт.
- Горжусь вами.
- Женщина должна быть женственной и нежной, ни одного, ни второго на фото не вижу, — пишут в комментариях Мишиной.
Напомним, ранее Ксения Мишина показала трансформацию своего тела за четыре месяца, обнародовав фото до и после. По словам актрисы, это ее лучшая форма за 33 года жизни.
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