Актриса Ксения Мишина похвасталась своих рельефным и подтянутым телом после похудения.

Звезда обнародовала серию откровенных фото в Instagram, на которых предстала в кожаном нижнем белье и приспущенных штанах.

— Решать вам, — написала под фото Кения, оставив эмодзи в виде бургера и авокадо.

Пикантные фото Мишиной произвели немалое впечатление среди ее подписчиков, которые принялись расхваливать звезду за спортивное тело. Однако нашлись и критики, считающие, что такое похудение — слишком.

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Нет, ну это космос.

Это уже слишком. Некрасиво.

Нет нежности и женственности.

Прекрасная женщина в замечательной форме и гармонии с собой.

Сколько работы стоило произвести, чтобы достичь такого результата. Умничка!

Это слишком. Будто копченое филе.

Мне два бургера, пожалуйста, и авокадо на десерт.

Горжусь вами.

Женщина должна быть женственной и нежной, ни одного, ни второго на фото не вижу, — пишут в комментариях Мишиной.

Напомним, ранее Ксения Мишина показала трансформацию своего тела за четыре месяца, обнародовав фото до и после. По словам актрисы, это ее лучшая форма за 33 года жизни.