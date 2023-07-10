Певица Злата Огневич занялась садоводством, однако не в огороде, а прямо в своей квартире, на подоконнике.

В Instagram исполнительница рассказала, что уже через несколько дней у нее будут брокколи и показала микрогрин.

— Реально раньше думала, что таким занимаются только бабули — эти все огороды, рассады. Теперь этим занимаюсь я на своем подоконнике. Будут брокколи, через два дня, — сказала Злата.

К слову, если вы являетесь заядлым огородником, тогда читайте наш материале о том, что посадить в июле на огороде. Во второй месяц лета не только начинают созревать посаженные культуры, но и появляется возможность посеять зелень или листья салата.

Также можно посадить укроп, шпинат, петрушку, лук-порей, рукколу, брокколи, мяту, щавель и многое другое.