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Думала, что будет проще: Maruv раскрыла подробности своей беременности

18 февраля 2022, 09:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Maruv
Источник: Maruv

Популярная певица Maruv (Анна Корсун) раскрыла подробности о своей беременности. Звезда призналась, что это сложнее, чем она думала, а также назвала приблизительные сроки родов.

Об этом артистка призналась в сториз Instagram, отвечая на вопросы подписчиков о беременности.

— Если честно, то сложновато. Я думала что будет намного проще. Это очень интересный процесс и классный опыт. И мне интересно наблюдать как меняется мое тело и моя энергетика. Жизнь — очень интересная штука! — заявила Maruv.

Maruv

Исполнительница также показала свой оголенный живот, который обхватил муж и по совместительству ее менеджер Александр Корсун для фото.

Maruv

Известно, что рожать Анна будет летом — об этом она поделилась со своими подписчиками.

Maruv

Напомним, что впервые о своей беременности Maruv рассказала на свой 31 день рождения — 15 февраля. Правда, артистка не стала раскрывать пол первенца.

Первые слухи о ее положении появились еще в январе — тогда певица заявила, что берет паузу в творчестве. Такое решение было якобы связано с усталостью и выгоранием. После этого в сети появились первые слухи о беременности, которые Maruv не комментировала — ждала наступления своего Дня рождения.

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Теги
Maruv , вагітність
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