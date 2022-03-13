Украинский музыкант и ведущий Коля Серга переделал свою песню Ду-ду-ду на фоне полномасштабной войны в Украине.

Новый трек артист создал для поднятия боевого духа всем защитникам Украины. В песне он предположил, что результатом сегодняшних событий станет исчезновение Российской Федерации.

Ду-ду-ду-ду-ду-ду, вынесем орду,

На трезубец, как шампур двуглавого орла,

чтоб имперская зараза с тела глобуса сошла.

На Курильских островах говорят: “Коничива”

По Сибири все “Нихао” вместо “Доброго утра”

В Кенигсберге — на немецком и в Чечне переворот.

А Москва на День Победы без акцента гимн поет:

“Ще не вмерла України, ні слава, ні воля…”

На данный момент Коля защищает нашу страну от российских захватчиков и несет службу в ВСУ. Трек Ду-ду-ду он исполняет вместе с собратом, скрипачом Моисеем.

Следует отметить, что впервые эта песня зазвучала на шоу Фабрика звезд 3 еще в 2009 году. В оригинальной версии Серга пел о Светлане Лободе.

Ранее Сергей Бабкин переделал известную песню Солдат, которую исполнял в составе группы 5’Nizza.

Новая интерпретация композиции называется – Я солдат – Российский военный корабль, иди на**й. Практически все слова пришлось изменить – теперь это не антивоенный хит, а неофициальный гимн украинских солдат, способный поднять дух наших защитников еще сильнее.