Жена Виктора Павлика хочет сделать пластику груди

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова призналась, что хочет сделать пластику груди.

В сториз на личной странице в Instagram она рассказала, что планирует обратиться к услугам пластического хирурга после того, как закончит грудное вскармливание.

Но в отличие от других звезд, Екатерина не хочет увеличивать размер груди. Она наоборот планирует уменьшить бюст.

— Дело в том, что у меня разного размера грудь. И я хочу одну сделать меньше, как другую. Но я не знаю, насколько это безопасно. Буду узнавать после грудного вскармливания, — написала жена Виктора Павлика.

Недавно Екатерина Репяхова призналась, что планирует второго ребенка не раньше, чем через пять лет. Стоит заметить, что Павлику тогда будет 60.

Сейчас артист с женой воспитывают сына Михаила, который родился 15 июня 2021 года.

Екатерина рассказала, что они уже полностью адаптировались к новому образу жизни и четко распределили домашние обязанности. Обычно, Виктор купает малыша и заботится о том, чтобы Екатерина не была голодной.

Михаил стал первым ребенком для 27-летней Екатерины Репяховой, и четвертым для 55-летнего Виктора Павлика.

Фото: Екатерина Репяхова