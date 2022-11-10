Он ежедневно записывает сатирические скетчи, героями которых являются Зеленский, Макрон, Джонсон и другие политические фигуры. А за его страничкой в ​​TikTok наблюдают уже более 800 тыс. юзеров.

Речь идет о юмористе, звезде Instagram, TikTok и YouTube – Владе Шевченко. С начала полномасштабного вторжения России в Украину его забавные видео на разную тематику набирают в сети сотни тысяч просмотров и помогают украинцам переживать непростые времена.

Факты ICTV пообщались с известным блогером и поинтересовались, как он решился на шутки во время войны, есть ли у него хейтеры и написан ли уже сценарий празднования победы Украины в войне.

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– Влад, откуда и когда у вас возникло желание создавать юмористический контент во время войны? Вы оценивали риски, что кто-то этого может не понять?

– Конечно, думал о рисках и волновался, как люди воспримут юмор в такое тяжелое время, но я прежде всего увидел необходимость в том, чтобы люди могли немного посмеяться и отдохнуть от тяжелых ежедневных новостей. Это также поддерживает моральный дух. Поэтому я решил, а почему бы не смешить украинцев.

Сначала казалось, что это будет трудновато, и я очень сомневался, насколько это уместно. Но потом отснял один ролик и увидел, что люди действительно очень благодарны за вот такой взгляд на ситуацию.

Я не помню, о чем был ролик, но всегда нахожу в них лучик положительного.

– Была ли какая-то предыстория создания юмористических скетчей?

– На самом деле это не появилось с началом полномасштабного вторжения. Я занимался юмором и снимал юмористические ролики задолго до этого. Просто это были ролики на разные темы: и на актуальные, и на жизненные.

Я юмором занимаюсь около 10 лет, и это действительно единственное, что я умею нормально делать и чем могу быть полезен.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Влад Шевченко (@vlad.shevchenko_)

– Обратную связь от подписчиков получаете? Что они вам пишут?

– Да, в основном люди просто благодарны за то, что я делаю. За то, что может их рассмешить, за то, что может их утешить, подарить немного хорошего настроения.

Особенно, как я заметил, это было на ранних стадиях, когда мало кто делал развлекательный контент. Даже если это их специальность, большинство репостили ужасные новости. Поднимались только серьезные темы и не через призму юмора.

Поэтому во времена, когда такой контент был недоступен, он был особенно ценен. Люди до сих пор продолжают благодарить и писать подобные комментарии. Но не в таких масштабах, как в начале.

– Но ведь без хейтеров не обойтись? Много недовольных пишет?

– На самом деле хейта мало. Я думал, с чем это связано? Не знаю, первопричина ли это, но я никогда не делал различных платных конкурсов в соцсетях, чтобы привлечь к себе внимание новых подписчиков. Потому что такая категория людей обычно подписывается на вас просто ради участия в какой-то активности.

У меня нет такого. Среди моих подписчиков есть люди, которым интересно то, что я публикую. И те, кто сделал это по собственному желанию. Поэтому люди знают, на что идут. Они знают, каким будет контент, и он не вызывает у них хейта.

Иногда возникает хейт, что, на мой взгляд, неоправданно – могут написать мне несколько матюков и еще какие-то пожелания. Тоже матом. Вот когда такие комменты, то я человек простой – отправляю в блок. Свою энергию на такое не трачу. И что странно — это часто пишут очень милые дамы за 50 или люди со скрытым фото. Я не знаю, почему такая закономерность.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Влад Шевченко (@vlad.shevchenko_)

– А бывает критика, к которой вы прислушиваетесь?

– Очень редко бывает конструктивная критика. Но если кто-то напишет что-то вроде: “Влад, я посмотрел видео, мне кажется, в нем ты поднимаешь и поддерживаешь неправильные для нашего времени нарративы, потому что так и так”. То есть если это что-то конструктивное, то я, конечно, никогда не удалю.

Часто даже могу ответить. И в этом диалоге иногда рождается правда. А когда просто пишут набор матерных слов, чтобы оскорбить, тогда другое дело. Но я не обижаюсь и часто просто блокирую.

– Сколько юмористических скетчей создали с начала полномасштабной войны, с 24 февраля?

— Я специально не считал, но где-то 140-150 скетчей сделал.

– Команда у вас большая? Кто помогает вам создавать ролики и писать сценарии? Кто помогает воплощать то, что в конечном счете мы все видим?

– Я раньше играл в Лиге смеха, и у меня там есть ребята, мои друзья-коллеги, к которым я обращаюсь, когда есть, например, спорный для меня момент или какое-нибудь тяжелое место, которое я не могу добить.

Иногда у них выходит мне помочь, а иногда нет. Но в основном я пишу сам. У меня есть еще другие проекты – с TikTok, но там коммерческие, в которых я создаю контент для брендов. Этим я занимался еще до войны. Когда большой объем, мне тоже помогают ребята.

Что касается моих скетчей, то если в процентном соотношении – 99% – это все я. Но иногда даже подписчики подбрасывают идеи. Пишут в директ новость и сразу идею, как ее можно обыграть.

– Вам жена помогает в создании контента? Каким образом?

– Жена помогает. Это мой критик основной. Она – бесстрастная моя советчица. Она очень тонко и четко понимает, где перебор, а где нормально. Поэтому к ней я всегда прислушиваюсь и спрашиваю ее мнение.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Влад Шевченко (@vlad.shevchenko_)

– Кто первый видит и оценивает результат?

– У меня есть друг, он и оператор. Он и монтирует эти ролики. Приблизительно один из десяти роликов снимает он. Особенно когда какая-нибудь сложная операторская работа. Тогда он видит первым работу. Но в основном, когда я дома и делаю сам, конечно, жена.

– А есть запретные темы? Или, возможно, фигуры, о которых вы не можете делать скетчи?

– Есть, разумеется, вещи, над которыми нельзя шутить. Я сейчас таких не упомяну сразу. Моя позиция такова, что в принципе – пошутить можно обо всем. Но есть вещи, о которых написать шутку правильную и допустимую – архисложная задача. То есть обо всем можно пошутить, но от степени тяжести этой темы зависит и написание. Метко пошутить о какой-то трудной теме – очень сложно. Главное – не перейти грань.

– А что для вас самое сложное при создании материала?

– Из того, что я начал делать после 24 февраля, почти все – это шутки о трудных темах. Юмор во все времена – это отражение жизни. Актуальные темы у нас сейчас – нелегкие. Раньше мы шутили об увольнении или назначении нового министра, о подорожании доллара, о каких-то будничных вещах, которые волновали людей на тот период. Но в своем масштабе они были очень положительными по сравнению с тем, что мы имеем сегодня.

Однако реалии таковы, и мы шутим о том, что нас волнует. Поэтому к этим трудным темам нужно подходить очень осторожно. Чтобы, во-первых, рассмешить людей. Во-вторых, не обидеть их. В-третьих, не навязать какой-нибудь неправильный нарратив.

– А не звонили ли вам возмущенные политики или, наоборот, с заказом юмора с участием своей персоны?

– Это был бы ужас. Если бы мне звонили политики, я бы посмотрел в окно, не в Москве ли я вдруг.

Поскольку, насколько я знаю, там есть история, когда политики вмешиваются в жизнь инфлюэнсеров и покупают у них публикации с определенным направлением мнений. Это распространенная история. У меня такого, слава Богу, не было. Я не хочу общаться с политиками. Я хочу делать то, что мне нужно.

– А доход от чего получаете? Скетчи его приносят?

– Среди наиболее распространенных площадок – Instagram, TikTok и YouTube. За создание контента, за просмотры платит только YouTube. Его я только начал делать и не рассчитываю, что там по просмотрам будет прибыль. Instagram и TikTok не платят за просмотры.

Моя прибыль – это рекламные интеграции, которые я с некоторой периодичностью делаю. Это была моя прибыль и до войны, но до войны я еще проводил мероприятия.

– До полномасштабной войны в Украине вы еще и были ведущим всяческих развлекательных мероприятий. Как сейчас, почему отказались?

– Сейчас я не провожу развлекательные мероприятия, в том числе и свадьбы. Я принял такое решение. Можно дискутировать на эту тему – правильно это или нет. Но я не размышляю сейчас над тем, правильно ли сейчас праздновать свадьбу. Я только думаю, правильно ли для меня вести их. И я решил, что мне будет легче и я так сэкономлю время, потому что исключу трудный диалог с собой.

Я решил, что пока мы не победим, вести свадьбы не буду.



– Военные реагируют на ваши скетчи?

– Несколько раз писали мне военные. У меня есть несколько друзей, которые стали военными и сейчас защищают страну на передовой – они положительно отзывались и говорили, что многие побратимы смотрят.

– Как помогаете украинской армии?

– Что касается помощи – стараюсь периодически делать репосты или просто сборы. В начале войны я проводил сборы, где занимался полным циклом. То есть ко мне приходил запрос от моих знакомых военных, и я объявлял сбор денег. Параллельно искал, где купить нужные вещи (это были форма, тепловизоры), покупал, пересылал и так далее.

Несколько раз я сделал это и потом понял, что это не правильный подход. Вот этим циклом покупки и поисками должны заниматься люди, занимающиеся этим всегда. То есть у них налажены связи, и все это быстро происходит.

Я, к примеру, покупал тепловизор со своим товарищем, который в Польше, мы вдвоем с ним три недели искали тепловизор. Это было на первых этапах полномасштабной войны. А деньги я собрал на него через три дня. Поэтому понял, что мне лучше заняться тем, что у меня лучше выходит. То есть искать деньги и контактировать с людьми, у которых налажены связи.

– У вас есть новый проект на YouTube. В чем его суть?

– Сейчас я создал YouTube-проект, который называется Шевченко допоможе – это донат-викторина, в которой принимают участие известные украинцы, отвечая на вопросы. Сколько они заработают – столько я доначу в один из фондов.

Так мы обращаем внимание на этот фонд. Мы рассказываем о нем, чем он занимается. Оставляем ссылку на него и призываем людей присоединиться. И это шоу выходит еженедельно, с новым участником и фондом.

Я очень рад, что нашел такой формат, в котором я еженедельно стабильно могу и помогать сам, и популяризировать помощь.

– Есть ли уже заготовки скетчей о победе Украины? Каким будет сценарий?

– Мы делали с моей коллегой ролик, где в администрации президента будто бы составляют план празднования. Поэтому вот такой примерный план есть. И уже есть один ролик, освещающий теоретически наши планы на победу.

Но я почему-то убежден, что как только мы будем подходить к победному этапу – проблем с написанием сценария вообще не будет.

Если и в негативных условиях где-то находятся силы на создание юмористического контента, то когда наконец-то наступит тот день, о котором мы все очень мечтаем и идем к нему, то там не то что сценарий – мне кажется, фильмы можно будет сразу писать и снимать. Потому что это будет радостное долгожданное событие, и с контентом тогда проблем точно не будет.