Второй полуфинал Евровидения 2023: дата, список участников и песни

Второй полуфинал Евровидения 2023 состоится 11 мая в Ливерпуле. Список стран-участниц и песни второго полуфинала Евровидения 2023 собрали в материале.

Текст обновляется.

Армения. Brunette

Кипр. Эндрю Ламброу

Румыния. Теодор Андрей – D.G.T. (Off and On)

Дания. Reiley – Breaking My Heart

Бельгия. Gustaph — Because of you

Исландия.

Греция. Виктор Верникос — What They Say

Эстония. Alika – Bridges

Албания. Альбина и семья Кельменди — Duje

Австралия.

Австрия. Teya & Salena

Литва.

Сан-Марино.

Словения. Joker Out — Carpe Diem

Грузия. Иру Хечанова

Польша.

Финал Евровидения 2023 состоится 13 мая на Ливерпуль Арене.

Украину на Евровидении представит группа Tvorchi с песней Heart of Steel. Ребята автоматически проходят в финал благодаря победе группы Kalush Orchestra.

Кроме того, место в финале традиционно закреплено за странами-основательницами конкурса – Великобританией, Францией, Германией, Испанией и Италией.

Кто присоединится к странам-финалистам, узнаем по результатам голосования в полуфиналах Евровидения.