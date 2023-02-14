Второй полуфинал Евровидения 2023: дата, список участников и песни

Второй полуфинал Евровидения 2023 состоится 11 мая в Ливерпуле. Список стран-участниц и песни второго полуфинала Евровидения 2023 собрали в материале.
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Армения. Brunette
Кипр. Эндрю Ламброу
Румыния. Теодор Андрей – D.G.T. (Off and On)
Дания. Reiley – Breaking My Heart
Бельгия. Gustaph — Because of you
Исландия.
Греция. Виктор Верникос — What They Say
Эстония. Alika – Bridges
Албания. Альбина и семья Кельменди — Duje
Австралия.
Австрия. Teya & Salena
Литва.
Сан-Марино.
Словения. Joker Out — Carpe Diem
Грузия. Иру Хечанова
Польша.
Финал Евровидения 2023 состоится 13 мая на Ливерпуль Арене.
Украину на Евровидении представит группа Tvorchi с песней Heart of Steel. Ребята автоматически проходят в финал благодаря победе группы Kalush Orchestra.
Кроме того, место в финале традиционно закреплено за странами-основательницами конкурса – Великобританией, Францией, Германией, Испанией и Италией.
Кто присоединится к странам-финалистам, узнаем по результатам голосования в полуфиналах Евровидения.