Певица MamaRika вспомнила свою первую любовь, рассказав, что это было еще в школьные годы.

Так, устроив рубрику Вопрос-ответ в Instagram-stories, у исполнительницы кто-то из поклонников поинтересовался, кто был первым, в кого она по-настоящему была влюблена.

MamaRika сказала, что это был 10 класс, мальчика звали Юрий.

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— Почти год мексиканского сериала с драмами, слезами, детским максимализмом, расставаниями и воссоединениями ежедневно, и всем другим. Классно было, — отметила артистка.

Напомним, в 2020 году MamaRika вышла замуж за комика Сергея Середу. Сейчас они воспитывают полуторагодовалого сына Давида.