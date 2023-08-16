Рок-группа The Killers оскандалилась из-за россиянина на сцене. Музыканты решили устроить шоу слушателям в Батуми, пригласив к себе одного из фанатов.

Так, во время концерта в Грузии фронтмен Брэндон Флауэрс спросил у фанатов, кто из них умеет играть на ударных.

После этого артист вывел на сцену мужчину, который оказался россиянином.

Публика отреагировала на это негативно — группу начали освистывать, а часть зрителей демонстративно покинула концерт. Впрочем, артисты все же отыграли одну песню с россиянином, вопреки массовое недовольство фанатов. Также многих задели слова солиста, который заявил, что все зрители и фанаты The Killers — братья и сестры.

После скандала музыканты решили прокомментировать выступление — они заявили, что не хотели никого обидеть и извинились за неприятный инцидент.

— Добрые жители Грузии, у нас никогда не было намерения никого обижать! Мы часто приглашаем зрителей играть на барабанах, и со сцены показалось, что толпа отреагировала на этот перфоманс позитивно. Мы признаем, что комментарий, предполагающий, что все зрители и фанаты The Killers являются братья и сестры, может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и просим прощение, — заявили артисты в Facebook.

И пока одни звезды приглашают россиян на сцену, другие выходят вместе с юными украинцами. К примеру, на концерте в Польше Imagine Dragons подняли флаг Украины на концерте и позвала на сцену 14-летнего украинца, который потерял дом во время войны.