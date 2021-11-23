Пришлось ходить с кнопочной Nokia: сын Ирины Горовой о наказании от мамы

Сын Ирины Горовой Андрей поделился, что может с мамой обсуждать любые вопросы, которые его волнуют, не боясь нарваться на критику или осуждение. По словам юноши, Ирина — современная мама.

— Я на самом деле с ней многим делюсь. Она не такая, как все себе представляют. Она более современная. По рассказам моих друзей, во многих семьях нет свободы слова. Например, нельзя сказать маме или папе о своих половых проблемах, так как стесняются или просто стыдно. Однако с моей мамой можно всем поделиться, — отметил Андрей в комментарии Маше Ефросининой.

Однако, по его словам, это совсем не означает, что у него нет дисциплины. За проделки его таки наказывают.

— Я могу получить звездюлей и от мамы, и от папы. Она может накричать или что-то забрать. У меня была история, что я месяц ходил с кнопочной Nokia, — поделился сын Ирины Горовой.

Ирина, со своей стороны, отметила, что очень откровенна с детьми.

— Я с детьми кошечка. Они максимально мои. Когда люди узнают, на какие темы я общаюсь с детьми, то они мне говорят: Ты с ума сошла? А дети это ценят, — заявила Горовая.