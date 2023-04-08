Придется начинать все заново: актер-военный Дмитрий Архипов о жизни на “гражданке”

Украинский актер Дмитрий Архипов, который 8 апреля празднует свой день рождения, не устраивает праздники уже несколько лет подряд. Сейчас звезде сериала Молодая (Новый канал) принимать поздравления некогда — уже год Архипов защищает Украину в рядах ВСУ.

Актер признается: прежде всего благодарен родным и друзьям, которые несмотря на все остались рядом и продолжают поддерживать сейчас.

— А волонтерам вообще нужно ставить памятники. Каждый раз, когда я вижу в соцсетях репосты о сборах и петициях, мысленно благодарю. И сделать два клика в телефоне — это тоже помощь! Так мы распространяем информацию, которая хотя бы немного приближает нас к победе, — убежден звезда сериала Молодая.

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Архипов также вспомнил самые страшные моменты за год службы.

— В горячие точки меня еще не отправляли. Как-то прилетало в часть, в которой я служил. Тогда промелькнула мысль: “Было близко”. Но адреналин зашкаливал, когда враг был на подступах к Броварам на Киевщине. Я тогда волонтерил и волновался за друзей, которые защищали город с оружием в руках, — говорит он.

Звезда сериала Молодая признается, что скучает по съемкам. И за время службы ему несколько раз писали с предложениями работы.

— Да и проекты интересные были. И каждый раз я смеялся и думал: “Ну, вот почему сейчас? Почему раньше столько предложений не было?” Стараюсь не думать о том, чем буду заниматься на “гражданке”. Даже страшно становится, когда осознаешь, что придется начинать все заново. Актерские скиллы и форма очень быстро теряются, если их не практиковать, — отмечает Дмитрий Архипов.