Капитал Илона Маска упал ниже $200 млрд — об этом свидетельствует рейтинг Forbes. И хотя глава Tesla и Twitter по-прежнему самый богатый человек в мире, его постепенное догоняет Бернар Арно, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

Это произошло на фоне приобретения соцсети Twitter за $44 млрд. К тому же, теперь Маск вынужден вкладывать средства в свои проекты, продавая акции Tesla — совсем недавно он продал ценные бумаги своей компании на почти $4 млрд.

Сейчас смотрят

Чтобы не остаться без денег в кармане перед покупкой сервиса, еще в августе миллиардер продал свои акции Tesla еще на $7 млрд. С апреля количество проданных ценных бумаг достигла отметки в $19 млрд.

Теперь общий капитал Маска ниже $200 млрд, хотя в начале этого года у главы Tesla было $269 млрд. Тогда аналитики заявляли, что Илон увеличил свое богатство на %1 000 в период пандемии Covid-19.

После вложения огромных денег в соцсеть, Илон Маск хочет сделать Twitter платным. Миллиардер уже обсуждал такую возможность со своим советником. Так, пользователю будет предложено ограниченное использование сервисом, а после — заплатить деньги. О подробностях не сообщается, но плата будет в форме ежемесячной подписки.