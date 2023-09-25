Ночью 25 сентября Россия атаковала Одесскую область и сам город. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. Существенные повреждения получили морской вокзал в Одессе и отель возле него, который полностью сгорел.

Украинцы активно обговаривают очередной террористический акт россиян, знаменитости — не исключение. Реакция звезд на обстрел Одессы — далее в материале.

Певица Надя Дорофеева обнародовала фото поврежденного отеля, отметив, что ночью РФ запустила 19 ударных беспилотников Shahed, две сверхзвуковые ракеты Оникс и 12 крылатых ракет Калибр.

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— Украинским ПВО были уничтожены все Shahed и 11 Калибров. Поврежден пост Одессы, отель, зернохранилища, другие здания и склады, — поделилась общедоступной информацией исполнительница.

Актриса Ксения Мишина показала фото отеля до и после, оставив хэштег о том, что Россия — страна-террорист.

— Одесса, я так тебя люблю, — написала артистка.

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк также обнародовала снимок гостиницы.

— Такой вид сейчас имеет гостиница Одесса и морской вокзал, — написала она.

Главный герой романтического реалити Холостяк 11 Михаил Заливако поделился аналогичным снимком, но с другого ракурса. К нему он прикрепил эмодзи в виде разбитого сердца.

Певица Джамала показала, как выглядел морской вокзал до атаки россиян, а также, какой вид он имеет сейчас.

— Этой ночью оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. В Одессе в результате ударов существенно повреждено здание Морковзала и отеля, — рассказала исполнительница аудитории.

Певица Оля Полякова также отреагировала на удар по Одессе, показав его последствия.

Ведущий Анатолий Анатолич задался вопросом, что неужели еще есть люди, которые ждут “русский мир” после всех ужасов, которые он принес на нашу землю.

— Одесса. Снова под ударом “спасателей” русскоязычных. До сих пор есть люди, что ждут “русский мир”? Какие еще иллюстрации надо? — написал Анатолий.

Также он отметил, что украинцы не имеют права привыкать к обстрелам, и призвал каждого из нас помогать армии и донатить, чтобы наблизить победу.

Певец Melovin также показал последствия “русского мира”.

Хореограф Илона Гвоздева поделилась аналогичной информацией, сообщив, сколько всего россияне выпустили за ночь на Одесскую область.

Напомним, ранее звезды отреагировали на ракетный обстрел Украины, который РФ совершила ночью 21 сентября.