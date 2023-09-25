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До сих пор есть те, кто ждет “русский мир”? Реакция звезд на ночной обстрел Одессы

25 сентября 2023, 11:26
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Реакція зірок на обстріл Одеси 25 вересня
Источник: Надя Дорофеева Ксения Мишина

Ночью 25 сентября Россия атаковала Одесскую область и сам город. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. Существенные повреждения получили морской вокзал в Одессе и отель возле него, который полностью сгорел.

Украинцы активно обговаривают очередной террористический акт россиян, знаменитости — не исключение. Реакция звезд на обстрел Одессы — далее в материале.

Певица Надя Дорофеева обнародовала фото поврежденного отеля, отметив, что ночью РФ запустила 19 ударных беспилотников Shahed, две сверхзвуковые ракеты Оникс и 12 крылатых ракет Калибр.

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Надя Дорофеева реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

— Украинским ПВО были уничтожены все Shahed и 11 Калибров. Поврежден пост Одессы, отель, зернохранилища, другие здания и склады, — поделилась общедоступной информацией исполнительница.

Актриса Ксения Мишина показала фото отеля до и после, оставив хэштег о том, что Россия — страна-террорист.

Ксения Мишина реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/misha.k.ua/

— Одесса, я так тебя люблю, — написала артистка.

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк также обнародовала снимок гостиницы.

— Такой вид сейчас имеет гостиница Одесса и морской вокзал, — написала она.

Леся Никитюк реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Главный герой романтического реалити Холостяк 11 Михаил Заливако поделился аналогичным снимком, но с другого ракурса. К нему он прикрепил эмодзи в виде разбитого сердца.

Михаил Заливако реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/kanyeeebear/

Певица Джамала показала, как выглядел морской вокзал до атаки россиян, а также, какой вид он имеет сейчас.

Джамала реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/

— Этой ночью оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. В Одессе в результате ударов существенно повреждено здание Морковзала и отеля, — рассказала исполнительница аудитории.

Певица Оля Полякова также отреагировала на удар по Одессе, показав его последствия.

Оля Полякова реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Ведущий Анатолий Анатолич задался вопросом, что неужели еще есть люди, которые ждут “русский мир” после всех ужасов, которые он принес на нашу землю.

Анатолий Анатолич реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/anatoliyanatolich/

— Одесса. Снова под ударом “спасателей” русскоязычных. До сих пор есть люди, что ждут “русский мир”? Какие еще иллюстрации надо? — написал Анатолий.

Также он отметил, что украинцы не имеют права привыкать к обстрелам, и призвал каждого из нас помогать армии и донатить, чтобы наблизить победу.

Певец Melovin также показал последствия “русского мира”.

Melovin реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/

Хореограф Илона Гвоздева поделилась аналогичной информацией, сообщив, сколько всего россияне выпустили за ночь на Одесскую область.

Илона Гвоздева реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/ilonagvozdeva/

Напомним, ранее звезды отреагировали на ракетный обстрел Украины, который РФ совершила ночью 21 сентября.

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Теги
Анатолий Анатолич Джамала Ксения Мишина Леся Нікітюк Надя Дорофеева Одесса Ракетные удары России
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