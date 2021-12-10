Во время пост-шоу Холостястячка. Жизнь после проекта стало известно, что Андрей Задворный бросил Злату Огневич вскоре после окончания реалити.
Артистка призналась, что ошиблась выбором мужчины. Она была влюбленна и не замечала очевидных вещей. По ее словам, когда она посмотрела выпуски вместе со зрителями, то сама удивилась собственному выбору.
Пользователи сети по-разному отреагировали на финал отношений Златы и Андрея. Многие писали слова поддержки в стороны артистки. Однако было много тех, кто не удержался и написал гневный комментарий в сторону Златы.
Самое интересное, что пользователи сети все еще искренне верят в отношения Златы с Максимом Тарапатой. Кстати, именно он ее поддерживал после болезненного расставания с Андреем. Хоть Максим и Злата заявили, что дружат, это не мешает пользователям верить в их пару.
Что пишут в сети:
- Ему просто нужна была победа, а Злата была трофеем. Все будет хорошо.
- Андрею надо лечиться.
- Очень грустная история, лучше бы были с Димой.
- Не верю, что с его стороны была. Просто врун безответственный.
- Он воспользовался победой.
- Ты будешь счастлива с Максимом. Все будет у вас хорошо.
- Конкуренция пропала и пропал интерес.
- Злата, дай Бог счастья и любви! Очень надеюсь, что про вас с Максимом правда.
- Макс настоящий. Вот на кого нужно обратить внимание.
- Злата, я вас обнимаю! Сама прошла через такие чувства. Когда постоянно выбираешь, давай скажем прямо мудака. А потом приходит в жизнь человек, который незаметно для тебя становится частью твоей жизни, и ты понимаешь, что чувствуешь себя так, как всегда мечтал. Просто раньше смотрел не на тех. Желаю Вам большой любви и настоящей семьи. (В ответе на комментарий женщину поблагодарила сама Злата)
- Злата, в ваших глазах много боли! Желаю чтобы они заблестели от счастья! Андрей играл роль, это очень чувствовалось. Хотелось бы вернуть время назад, переиграть. Но это жизнь, все происходит во время для каждого из нас. Счастья вам и взаимной любви.
- Тарапата такими глазами влюбленными на Злату смотрел весь эфир. Вот настоящий влюбленный кавалер.
- Он скользкий, было видно сразу. И он вас не достоин. И слишком слабый, что бы признать это.