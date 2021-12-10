Во время пост-шоу Холостястячка. Жизнь после проекта стало известно, что Андрей Задворный бросил Злату Огневич вскоре после окончания реалити.

Артистка призналась, что ошиблась выбором мужчины. Она была влюбленна и не замечала очевидных вещей. По ее словам, когда она посмотрела выпуски вместе со зрителями, то сама удивилась собственному выбору.

Пользователи сети по-разному отреагировали на финал отношений Златы и Андрея. Многие писали слова поддержки в стороны артистки. Однако было много тех, кто не удержался и написал гневный комментарий в сторону Златы.

Самое интересное, что пользователи сети все еще искренне верят в отношения Златы с Максимом Тарапатой. Кстати, именно он ее поддерживал после болезненного расставания с Андреем. Хоть Максим и Злата заявили, что дружат, это не мешает пользователям верить в их пару.

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