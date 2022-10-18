Подруга секс-преступника Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл заявила из тюремной камеры в США, что беспокоится за принца Эндрю.

Максвелл дала два больших интервью из камеры для документального фильма. Так, в разговоре с журналисткой Дафне Барак Гислейн сказала, что продолжает следить за принцем Эндрю и тем, что с ним происходит. Ранее адвокаты герцога говорили, что они никогда не были близкими друзьями.

— Он платит такую ​​цену за связь с Джеффри Эпштейном. Я считаю его дорогим другом. Я забочусь о нем, и мне так жаль его, — сказала Гислейн.

Кроме того, она заявила, что знаменитая фотография, на которой герцог Йоркский держит за талию несовершеннолетнюю девушку, является подделкой.

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Девушка со скандального снимка — Виктория Джуффре. Она была в числе женщин, которые подали в суд на финансиста Джеффри Эпштейна, обвинив его в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Отдельный иск пострадавшая подала и против принца Эндрю, который был лишен королевских обязанностей из-за его отношений с осужденным за сексуальные преступления Эпштейном.

Также Максвелл заявила, что жалеет о том, что была связана с Джеффри, отметив, что если бы могла отмотать время, избежала бы этого.

Напомним, в декабре 2021 года суд в США признал Гислейн Максвелл виновной в пособничестве сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Ее посадили в тюрьму на 20 лет.