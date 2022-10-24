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Дорога была нелегкой: Могилевская едва не оказалась в эпицентре взрыва дронов-камикадзе

24 октября 2022, 16:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Дорога была нелегкой: Могилевская едва не оказалась в эпицентре взрыва дронов-камикадзе
Источник: Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская рассказала, как едва не оказалась в центре атаки иранских ударных дронов.

22 октября вместе со своей творческой командой артистка ехала в Александрию (Кировоградская область). Там у нее был запланировал драматический спектакль Я вдома. Проезжая Черкасскую область, они едва не оказались в эпицентре взрыва дронов-камикадзе.

По словам Натальи, их спасло то, что они остановились на заправке, иначе все могло бы оказаться по другому.

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— Дорога была нелегкой. Мы едва не попали под обстрел. Спасибо Богу, что отвел нас от беды… Мы проезжали Смелу через пять минут после взрыва. Если бы до этого не остановились на заправке, то попали бы в самый эпицентр. Мы должны были ехать именно по окружной. То есть нас Господь Бог завернул, — рассказала Могилевская.

Стоит отметить, это не единственный раз, когда Наталья сталкивается с дронами-камикадзе. 17 октября, во время масштабного обстрела Украины Shahed-136 пролетал прямо над ее домом.

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Дрони Наталья Могилевская
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