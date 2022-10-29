Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, почему его сыновья не вступили в ряды ВСУ и чем занимаются сейчас.

По словам Кондратюка, Сергей и Даниил помогают армии, а сами же попадают под четвертую волну мобилизации.

— Двое парней живут в Киеве. Работают. Старший монтирует социальные ролики какие-то, где они их берут и снимают, я не знаю. Средний занимается блокчейном. Он организовал фонд вместе с единомышленниками. Донатят на ВСУ, возят волонтерские какие-то вещи. В том фонде, кажется, фигурирует мэр Нью-Йорка, — говорит Игорь.

Добавляет, из-за проблем со здоровьем — в четвертой волне мобилизации, как и сам продюсер.

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