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Помогают армии, но не на передовой: Кондратюк объяснил, почему его сыновья не в рядах ВСУ

29 октября 2022, 17:27
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ігор Кондратюк

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, почему его сыновья не вступили в ряды ВСУ и чем занимаются сейчас.

По словам Кондратюка, Сергей и Даниил помогают армии, а сами же попадают под четвертую волну мобилизации.

— Двое парней живут в Киеве. Работают. Старший монтирует социальные ролики какие-то, где они их берут и снимают, я не знаю. Средний занимается блокчейном. Он организовал фонд вместе с единомышленниками. Донатят на ВСУ, возят волонтерские какие-то вещи. В том фонде, кажется, фигурирует мэр Нью-Йорка, — говорит Игорь.

Добавляет, из-за проблем со здоровьем — в четвертой волне мобилизации, как и сам продюсер.

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— У них обоих там проблемы со здоровьем из-за того, что детство провели за компьютерами, но это такое. Младшая дочь учится на втором курсе в Америке. Она учится на инженера космических систем. Хорошо учится. Единственная проблема, что, конечно, не смогла прилететь на летние каникулы. В декабре, надеюсь, приедет в Украину через Варшаву, — отметил Кондратюк.

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Ігор Кондратюк
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