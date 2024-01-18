Певица Тина Кароль продолжает удивлять поклонников своими навыками в йоге. Артистка продолжительное время практикует, а потому за эти годы научилась многим асанам.

Тина Кароль показала сложную асану

В Instagram-stories Тина Кароль решила пообщаться с поклонниками, устроив рубрику Вопрос-ответ. Так, кто-то спросил, как артистка следит за своей физической формой. На что певица ответила, что в этом ей помогает аштанга-виньяса-йога и мышление.

Также она показала фото, сделанное во время занятия йогой. На нем она исполняет асану Урдхва куккутасана. Тина Кароль балансирует на двух руках, поджав ноги в позу лотоса и оторвав их от пола.

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К слову, ранее Тина Кароль показала, как умеет балансировать на коленях во время йоги. Артистка нередко делится своими достижениями в этом плане, тем самым мотивируя поклонников заниматься собой.