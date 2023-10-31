Ведущий Анатолий Анатолич считает, что прежде чем написать что-то в соцсетях, надо проверить, насколько это соответствует реалиям. Своими размышлениями шоумен поделился с подписчиками в Instagram.

— Наша жизнь теперь подчинена ВСУ. Единственный шанс на нормальную жизнь- победа, — убежден Анатолич.

По мнению ведущего, повседневные посты, в которых люди жалуются на ту же непогоду, не слишком уместны. Ведь в отличие от гражданских военные не могут позволить себе укрыться от плохой погоды на диване перед телевизором и теплым пледом. Тоже касается и критики в сторону линии фронта.

— Никто из мужчин, кто не в форме, не имеет права критиковать армию. Критиковать власть, бороться с коррупцией — да, обязательно. Но рассказывать что что-то там на фронте не так, как ты себе придумал — нет, — подчеркнул ведущий.

Еще резче Анатолий Анатолич высказался в сторону мужчин, которые находятся за границей. Шоумен считает, что они имеют право только на поддержку Украины, а не осуждение.

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— Что-то рассказывать, о том как здесь жить в Украине, что делать, что менять, и тем более рассказывать разную фигню в стиле Трушковского и других инфоциган — нет. Завалите е**чку и сидите дальше. Помогаете — супер. Большое спасибо. Но мнение ваше пока не интересует, — заявил Анатолич.

На этот пост ведущего вдохновили размышления об усталости. Он убежден, нельзя жаловаться и ныть, а надо собирать себя в кучу и работать.