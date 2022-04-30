Помогай стильно. Starlight Media и Film.ua запустили патриотический мерч

Медиагруппа Starlight Media совместно с кинокомпанией Film.ua разработала и запустила патриотическую коллекцию одежды. Все заработанные средства по продажам пойдут в поддержку армии.

Цель инициативы – собрать как можно больше и направить их на нужды Вооруженных сил Украины.

Ассортимент состоит из стильных футболок, свитшотов и худые с патриотическими надписями: Доброго вечора, ми з України, Конотопська відьма, Руський воєнний корабль, іді н@уй, Паляниця, Чорнобаївка. Дизайн разрабатывает дизайн-бюро Starlight Media.

– Война объединила всех вокруг помощи нашим воинам, которые так упорно и героически защищают Украину от агрессора. Поэтому мы вместе с нашими партнерами Film.ua решили запустить коллекцию одежды с патриотическими надписями. Средства от продажи будут направлены украинской армии. Поэтому каждый, кто приобретет футболку, свитшот или худи, будет делать свой личный вклад в поддержку ВСУ и приблизит нашу общую мечту – победу над оккупантом. Мы хотим, чтобы наша инициатива была полезна. Так что носите украинское, помогайте стильно! – прокомментировала маркетинг-директор Starlight Media Елена Мартынова.

Кинокомпания Film.ua взяла на себя работу по организации производства и продаж.

– Запустить производство в непростое для всех нас военное время – это не только сложно, но очень важно. Мы рады, что одним из наших первых проектов в этот период стала коллаборация с нашими замечательными партнерами – Starlight Media. Уже в скором времени нашу одежду будут носить не только в Украине, но и за рубежом. Мы искренне верим, что эти совместные усилия усилят украинскую армию и наше государство. Мы рады работать, а главное – быть полезными, – прокомментировала директор FILM.UA.STORE Ольга Кондратенко.

Купить одежду могут не только украинцы, но и все желающие из других стран мира. Коллекция доступна по ссылке. Доставка можно оформить через Новую почту, Укрпочту и других доступных операторов.