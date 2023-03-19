19 марта 2023 года легендарной украинской поэтессе Лине Костенко исполняется 93 года. Ее вклад в культуру нации невозможно переоценить. Творчество Костенко способны проникнуть глубоко в сердце, напомнить о том, что такое любить Украину, почему так важно бороться за независимость и подлости нашего врага.

Цитаты Лины Костенко об Украине и войне — далее в материале.

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А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

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Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишем кров’ю на своїй землі.

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І щось велить в мені таке збіліти в гнів до сотого коліна! І щось в мені таке болить, що це і є, напевно, Україна.

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Доля не усміхається рабам.

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У кожної нації свої хвороби. У Росії — невиліковні.

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Держава — це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава — це він, то досі у нас вже була б достойна держава.

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Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те.

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Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

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Вічна парадигма історії: за свободу боряться одні, а до влади приходять інші.

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Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.

9 марта в Украине отмечаетя еще один день рождения легендарного украинского поэта — Тараса Шевченко. Его произведения и отдельные цитаты стали пророчими на фоне войны с Россией. Актуальные цитаты Тараса Шевченко — на Фактах ICTV.