19 марта 2023 года легендарной украинской поэтессе Лине Костенко исполняется 93 года. Ее вклад в культуру нации невозможно переоценить. Творчество Костенко способны проникнуть глубоко в сердце, напомнить о том, что такое любить Украину, почему так важно бороться за независимость и подлости нашего врага.
Цитаты Лины Костенко об Украине и войне — далее в материале.
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А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.
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Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишем кров’ю на своїй землі.
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І щось велить в мені таке збіліти в гнів до сотого коліна! І щось в мені таке болить, що це і є, напевно, Україна.
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Доля не усміхається рабам.
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У кожної нації свої хвороби. У Росії — невиліковні.
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Держава — це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава — це він, то досі у нас вже була б достойна держава.
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Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те.
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Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.
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Вічна парадигма історії: за свободу боряться одні, а до влади приходять інші.
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Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.
9 марта в Украине отмечаетя еще один день рождения легендарного украинского поэта — Тараса Шевченко. Его произведения и отдельные цитаты стали пророчими на фоне войны с Россией. Актуальные цитаты Тараса Шевченко — на Фактах ICTV.