Бывший муж Бритни Спирс хочет от певицы больше денег в качестве алиментов за сыновей, которые живут со своим отцом. Так, Кевин Федерлайн уже обратился в суд из-за некоторых нерешенных вопросов.

Так, по мнению Кевина, он не договаривался с Бритни за то, что дети будут жить у него на постоянной основе. Об этом не было речи во время обсуждения алиментов.

Известно, что бывший муж артистки получается $40 тыс. в месяц на содержание Джейдена и Шона — сумма была определена на договоренности, что родители будут проводить с детьми одинаковое количество времени. Однако Бритни не спешит видеться со своими сыновьями.

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Известно, что старшему сыну недавно исполнилось 18 лет, что говорит об уменьшении алиментов. Джейден же будет получать помощь от матери до 2025 года. Кевин считает, что он должен больше получать от своей звездной бывшей, поскольку проводит все свое время с детьми.

Впрочем, сейчас певица пытается забыть свое прошлое — Спирс чуть не оказалась топлес во время вечеринки в Мексике, где она наслаждается своей холостяцкой жизнью. Развод с Сэмом Асгари выдался громким, и пока неизвестно, чем он закончится.