Американская супермодель Джиджи Хадид после разрыва с певцом Зейном Маликом встречалась с адвокатами по поводу опеки над их дочерью Хай.

Также звезда привлекла юристов, для того, чтобы они помогли разобраться в вопросах опеки и распределить время для обоих родителей.

Несмотря на разногласия между супругами, модель не планирует отказываться от Зейна и хочет, чтобы он принимал участие в воспитании 13-месячной девочки.

— Иоланда (мама Хадид, — Ред.) очень расстроена Зейном, но Джиджи ясно дала понять, что ее дочери нужен ее отец. Джиджи сделает все возможное, чтобы произошедшее не повлияло на Хай, — сообщил источник, близкий к модели.

В конце октября стало известно, что мать Джиджи Хадид обвинила Зейна Малика в домашнем насилии. Иолада подала заявление в полицию на своего зятя. Сперва певец категорически отрицал все обвинения в свой адрес.

Позже в СМИ появилась информация, что Джиджи Хадид и Зейн Малик разошлись после скандала с домашним насилием. Инсайдеры сообщили, что сейчас супруги живут порознь, однако продолжают воспитывать дочь.

Спустя время стало известно, что Зейну Малику предъявили четыре обвинения. Он обвинен в преступлениях против жены и ее матери. В документах говорится, что артист назвал Иоладу женщиной легкого поведения и затолкал в шкаф, причинив ей физическую боль. В итоге свою вину музыкант признал.

Ему назначили штраф и испытательный срок на год, а также запретили приближаться к Иоладе.