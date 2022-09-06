Телеведущий Никита Добрынин ответил критикам после венчания с Дашей Квитковой. Шоумен заявил, что нужно уважать выбор каждого.

Своими мыслями Никита поделился в Instagram.

— Чтобы лучше понять человека, представьте себя на его месте — это слова психолога Дейла Карнеги. Сложно высказать свое мнение, и при этом не задеть человека, — начал свои мысли артист.

Добрынин считает, что важно научиться говорить о своих чувствах, а не оценивать действия другого человека. Артист поднял проблемы поляризации мнения у общества — нынешние вопросы касаются войны и беженцев.

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— Мамы с детьми выехали за границу, чтобы уберечь свои жизни, а их мужчины остались в стране, чтобы защищать Украину. Им сложно — расстояние и разлука дают о себе знать. Почему уехали? Потому что это их выбор, и он осуждению не подлежит, — добавил Никита.

Телеведущий уверен, что правы и те, кто решил остаться — на это может быть огромное количество причин, и их также не стоит осуждать.

— Давайте уважать выбор каждого. Сегодня осуждаете вы, завтра вас. Все возвращается, чтобы научить нас человечности, — считает Добрынин.

Напомним, что в условиях войны Даша уехала отдыхать в Турцию, после чего вернулась в Украину и повенчалась с Никитой Добрыниным. Блогер добавила, что на такой шаг они решились еще до 24 февраля, но война сдвинула сроки.