Декабрь ознаменуется не только подготовкой к Новому году, но и корпоративными, тематическими вечеринками. Часто на такие мероприятия приглашают именитых артистов. Однако удовольствие это не из дешевых.

Стоит уточнить такой момент, что накануне Нового года ценники у артистов могут расти. Как правило, на 10-30%. Однако еще существует множество факторов, которые могут повлиять на стоимость выступления. В частности это зал, в котором проходит мероприятие, запросы заказчика (например, кому-то непринципиально видеть балет, а кому-то без него скучно). В стоимость выступления не входит еще и бытовой и технический райдер.

Многим захочется захейтить артистов, мол, какие огромные деньги они лопатой гребут. Однако реальность несколько другая. Украинские артисты не зарабатывают больших денег на концертах, особенно во время карантина, на стриминге тоже особо не разживешься, так как наши граждане все еще остаются приверженцами пиратского контента. Поэтому корпоративы остаются одним из главных источников дохода. Из гонораров артистам нужно заплатить налоги, а еще выдать зарплату всем причастным к выступлению, а команды могут быть разные: от трех до 15 человек. И это самые очевидные вещи.

Тем, кто любит рок-музыку, придется учитывать зал, в котором будет проходить мероприятие, так как разместить все инструменты и группу не так-то просто. Например, за 45-минутное выступление группы БЕZ Обмежень придется заплатить $10 тыс. Концерт от The Hardkiss обойдется дороже — $15 тыс.

Выступление рок-группы Друга ріка стоит около $6,5 тыс., а СКАЙ — $8 тыс. За 45-минутный концерт Бумбокса придется выложить от $20 тыс. А вот народные любимцы Вопли Видоплясова будут развлекать Танцами от $12 тыс.

Также в Украине много молодых исполнительниц, готовых показать отличное шоу. В частности, интернет-сенсация Jerry Heil споет за $4,5 тыс.

Алина Паш, которая в этом году даже успела записать трек с бельгийским диджеем Apashe, выступит за $4,4 тыс.

Выступление Холостячки Златы Огневич несколько дороже — $7 тыс.

$10 тыс. — гонор для групп Kazka, Onuka, и для Джамалы.

Несмотря на то, что коллектив НеАнгелы официально распался, а отношения между двумя солистками нельзя назвать дружескими, группа продолжает выступать на корпоративах. Их выступление стоит около $15 тыс.

Коллектив Mozgi умеет устроить рейв даже для самой консервативной публики, поэтому если хотите потанцевать под Вертолет или вспомнить бывшего под Любовь, придется выложить $20 тыс.

В 2021 году Надя Дорофеева отметилась своей продуктивностью. Певица и альбом записала, и сольник дала, и фил со Скриптонитом презентовала, и успела сняться в ряде ТВ-шоу. Потому и гонорар у нее один из самых больших — $20 тыс.

Еще одной крайне продуктивной певицей была Тина Кароль, которая резко развернула свою карьеру в другую сторону. Тому доказательство — ее новый альбом. Также она всем в Украине показала, как надо делать live-шоу, чтобы и звук живой был, и при этом не забывать о зрелищности. За 45-минутное выступление Тины Кароль придется выложить от $25 тыс.

Оля Полякова не раз рассказывала, как разжигает публику на корпоративах. Ее энергии на многих хватит, поэтому, если хотите увидеть Королеву ночи в действии, придется выложить от $25 тыс.

Maruv за последние два года в Украине дала всего пару концертов, но она не скрывает, что приезжает на родину с камерными выступлениями. А стоят они также от $25 тыс.

Какая украинская тусовка без песен Верки Сердючки? Можно, конечно, в записи поставить, но лучше увидеть выступление легенды вживую. Тем более, что к Новому году Сердючка презентовала новый трек. Стоить это будет от $25 тыс.

Один из самых больших гонораров — у Ивана Дорна. За 45-минутное выступление придется заплатить около $30 тыс.

Желающим послушать Макса Барских, который в этом году презентовал несколько новых синглов, тем самым обновив свою карьеру, придется выложить $35 тыс.

Также $35 тыс. стоит выступление популярного украинского исполнителя Дмитрия Монатика.