Украинского актера театра и кино Дмитрия Вивчарюка узнают многие украинцы. Его знают по ролям в украинских сериалах (Казаки. Абсолютно лживая история), полнометражных фильмах (Довбуш, Веронские сокровища). Многие видели Дмитрия в рекламных роликах на телевидении или на бордах. А еще среди его работ – немало сыгранных персонажей в театральных представлениях. Недавно зрители ICTV увидели актера в комедийной роли в украиноязычном сериале Юрчишины о непростых отношениях родителей со взрослыми детьми.

Как актер воспитывает своих детей, что дарит сыновьям и почему сам не получал в детстве подарки от родителей, каким образом улаживает бытовые ссоры с женой и почему не верит в отношения без конфликтов – об этих и других подробностях своей жизни и новой роли Дмитрий рассказал Фактам ICTV.

— Дима, новый сезон Юрчишиных стал обновленной версией, ведь в нем произошло немало перемен?

Второй сезон снимал другой режиссер, и это несколько изменило историю: появился новый взгляд, новые приемы. Ко всему, снимали сериал после двухлетнего перерыва, и это тоже повлияло на атмосферу. Мы же, актеры, тоже немного трансформировались. А еще ввели новых персонажей, которые перевернули всю историю с ног на голову. Чего только стоит мама Юрчишиных в исполнении Оли Сумской!

– А ваш персонаж тоже изменился?

Мой Стасик в новом сезоне хоть и остается полицейским-озорником, но его немного меняет любовь. Появилась новая героиня – полицейская Юля, которую сыграла Анютка Кошмал. С ней у меня прописан маленький флирт (улыбается). Я пытался по-новому сыграть своего полицейского Стасика. Он также несколько забавный, но теперь еще и романтичный иногда.

– А вы сами насколько романтик?

Я родом с Привокзальной, Харьковского шоссе в Киеве – такой парень с района. Есть подвешенный язык, пацанские привычки, но романтик я еще тот – свою жену-красавицу смог очаровать. По всем стандартам, мы ведь не подходим друг другу. Она красавица, я не очень – но мы как-то обручились вместе. Не скажу, что я прямо завоевывал ее, бегал за ней. Предложил ей выйти замуж, она согласилась. И вот уже 10 лет душа в душу, нога в ногу (смеется).

– За 10 лет не было серьезных конфликтов в отношениях?

Всех интересует, как у них там все так хорошо. Ведь не может так быть, должны тараканы какие-то пробегать. Ну, слушайте… чего стоит только быт. Работа, дом – дом, работа. Еще и дети, и ты не чувствуешь, как время пролетает. Ты немного от этого нервничаешь, раздражаешься. Но я стараюсь эти эмоции контролировать. Хотя, бывает, можем с женой друг на друга крикнуть.

Знаете, когда в семье вообще нет никаких ссор, значит, там где-то кроется ложь. Это обычный опыт жизни.

– У вас как быт на отношениях отражается?

Ну, разное бывает. Например, Оля устает дома, и ты с работы приходишь еле живой. А час вечером, по факту, все ваше время на двоих. Жена предлагает посидеть вместе, на что говорю: Нет, зайка, я хочу спать. Мне так хочется побыть вместе, но сил нет, сон накрывает. Вот вам бытовая штука, кажется. А на самом деле косит отношения. Оля обижается, я понимаю, что не могу себя заставлять, потому что завтра вообще не встану. У меня постоянно все дни расписаны, куча дел и немного тяжеловато.

— Как удается уладить такие недоразумения?

Сесть, налить по бокалу вина красного полусладкого или белого сухого. Со вкусным вонючим сыром (смеется). Устроить романтический ужин и все обсудить. За все 10 лет, даже если мы ссорились, если что-то сбивало нас с пути, нам удавалось находить рычаги, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Мы ведь понимаем, что нам это нужно. Пытаемся уехать куда-то отдохнуть. Забить на все и выделить время для нас. В какое-нибудь село, или на море – куда угодно, лишь бы вместе.

– Ездите на отдых с детьми или вдвоем с женой?

На море я малых вожу, чтобы и свет увидеть, и оздоровиться немного. Но все же иногда парам нужно быть вдвоем. Детей можно и на расстоянии любить (смеется). Когда вы каждый день вместе, тяжело. Надо давать мозгам отдохнуть. Ко всему, ты ведь не всегда будешь с ними. Это нужно также понимать, и к этому я сейчас прихожу. Но даже мысль об этом меня в пот бросает.

— Думаете, сложно будет отпустить детей во взрослую жизнь?

Даже не это смущает больше всего. Ты не всегда сможешь их оберегать, контролировать. Вообще, когда появились дети, я стал очень ответственным. Потому что раньше был немного шарлатанчиком – жил ​​для себя. Хотя и мог тогда позволить себе вещи, которые сейчас не могу себе позволить.

– Недавно у вашего сына был день рождения. Что подарили?

Захарчик у нас любит машинки, и мы с женой подарили ему Маквина на пульте управления. Тачки – это любимый мультик сына. Еще совсем маленьким увидел его, и до сих пор за семь лет не разлюбил. А еще купил сыну планшет. Хочу, чтобы он привыкал к технике, у нее все же есть свои преимущества. Там много приложений, где можно и писать, и рисовать, и считать. Я понимаю, что будущее за технологиями, и нужно ребенку давать возможности в этом развиваться. Ибо со временем он будет как белая ворона. В свое время стилос заменила ручка, а сейчас пришло время, когда и ей на смену приходит новое. Мне кажется, что через пять лет уже никто не будет писать в тетрадях. Все будут учиться на планшетах.

– А вы в детстве какие подарки получали?

Ну, нас, во-первых, было шестеро в семье. И подарки мне в основном не дарили. Чтобы шиковать по праздникам, такого у меня никогда не было. Мама с папой просто накрывали стол вечером, вот и все. Иногда бабушка приносила 50 грн. Такие деньги были! Помню, 50 копеек в компьютерном клубе час стоил, а у меня такая сумма – что миллионер (смеется).

– А с друзьями устраивали празднование?

У меня день рождения 28 сентября, когда все ходили в школу, а не бегали на каникулах без дела. Потому я не праздновал. Не помню, чтобы кого-то домой приглашал. В школу разве что приносил какие-то конфеты, как водится. Помню, гулливеров накупишь, разложишь по партам, потом все приходят: О, класс! – радуются. Так и праздновали. Хотя в этом есть некая подлинность. Это моя жизнь.

На самом деле все миллионеры возвращаются к простому. Многих знаю очень богатых людей, с которыми собираемся на сцене, живущих по-простому. Например, с Гариком Корогодским в театре репетируем, а затем идем вниз в буфет и едим одинаковые зразы с капустой. Зразы, которые готовят в обычной столовой. Хотя можем есть омары, хоть каждый день.

— Так вы с детства не привыкли шиковать?

У меня в детстве все было просто. Помню, с утра съел кусок хлеба с маслом, выпил какой-то воды и побежал во двор. А там жуешь груши, яблоки. Забежал к друзьям – там тебя тоже накормили. Так же, как и они приходили ко мне, могли что-нибудь перекусить. Вот было весело. Донашивал шмотки за старшими братом и сестрой. Это очень смешно, когда идешь в школу в брюках, а под ними рейтузы сестры – ведь уже холодно.

— Не комплексовали из-за этого?

Конечно, стыдно было. На физкультуре нужно переодеваться, а ты в рейтузах. А ты уже пятый класс, не годится так ходить! Затем мода пошла на гели для волос. Где-то уже в 9 классе, помню, идешь в школу, нагелил голову, а она мокрая. Выходишь, а на улице минус 2. Мама ругается: Шапку надень! Натягиваешь шапку, потом в подъезде снимаешь и снова гелишься. Чтобы быть красивым, чтобы девкам нравиться. А потом понимаешь, какая это глупость – гоняться за какими-то стандартами. Это как раз то, что общество навязывает. Мы должны быть какими-то, чтобы кому-то нравиться. А нужно просто быть собой.