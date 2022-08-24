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Для показухи: Каминская нарвалась на критику за поздравление с Днем Независимости

24 августа 2022, 22:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Для показухи: Каминская нарвалась на критику за поздравление с Днем Независимости
Источник: Слава Каминская

Певица Слава Каминская поздравила Украину с Днем Независимости и нарвалась на критику. Все из-за того, что артистка обнародовала фото в пляжном наряде.

На кадре, сделанном в зеркало, Слава предстала в патриотическом купальнике. Исполнительница отметила, что сделала это для ВСУ.

— Я долго думала, выкладывать это фото или нет? Согласна, совсем не ко времени. Но именно это фото я делала в первую очередь для ВСУ! Ребята, потому что только благодаря вам у нас есть возможность дышать свободно в нашей Независимой Украине! С праздником! С верой в Украину! ВСУ и победу, — подписала Каминская фото.

Не все подписчики оценили старания артистки, отметив, что лучше бы она появилась на снимке в вышиванке. А также обратили внимание на жест, который Слава показывает рукой — некий жест-тризуб, из-за которого недавно разгорелся скандал.

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  • И зачем им это фото? Лучше бы деньги им скинула.
  • Можно было бы сегодня в вышиванке.
  • Фото не для ВСУ, а для показухи.
  • Совершенно неуместно. К сожалению, в Украине война продолжается и гибнут простые мирные люди!
  • Как то это все противненько!
  • Настолько тупое и недалекое фото в это время… Патриотическим его вряд ли можно назвать.
  • С трезубцем немного опоздали на флешмоб, его уже изменили.

Однако не все раскритиковали Славу. Есть и те, кто похвалил артистку за отличную физическую форму и креативность.

  • Слава как всегда, креативна, и не так как у людей. 
  • Даже фото в купальнике можно сделать патриотическим! Мне понравилось!
  • Красавица!
  • Обожаю! Самая прекрасная. 
  • Это свежая фотка? Да ты просто совершенство.
  • Красивое фото!
  • Отличная форма! 
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День незалежності України Слава з НеАнгелів
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