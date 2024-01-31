Певица Анна Тринчер высказалась о блогерах Сергее Иванове и Владимире Петрове. В эфире своей программы на YouTube-канале Исландия TV они оскорбляют известных женщин. Досталось от них и артистке.

Тринчер высказалась о Иванове и Петрове

В Instagram-stories Анна показала отрывок своего интервью Маше Ефросининой, в котором она говорит, что боится публиковать контент о войне из-за потери статистики. Эти слова разозлили Петрова, за что он накинулся на Тринчер и стал ее оскорблять.

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— Сказала ху*ню — соглашаюсь. Я все еще росту, учусь и становлюсь с каждым днем осознанной гражданкой своей страны. Я делаю ошибки, мыслю ошибочно, но искренне стремлюсь быть лучшей версией себя. Теперь относительно этих идиотов. Я не буду опускаться до их уровня и обзывать их, хотя хотелось бы, но называть их мужчинами язык не поворачивается, — отметила певица.

Она добавила, что живет в окружении, где у мужчин есть уважение к женщинам, а вот с такими, как Иванов и Петров, сталкивается редко.

— Я искренне считаю, что не сделала ничего критически плохого, чтобы услышать в свою сторону “тупая п**да”. Очень хочу, чтобы таких людей кенселили с нашего медиапространства, чтобы в обществе культивировался этикет общения, особенно публичного. Это послание не им, а вам. Им у меня единственное послание — на**й, — подчеркнула Анна.

Возмущение по поводу Иванова и Петрова ходит в сети уже несколько дней. Сперва Alyona Alyona и Алина Доротюк пристыдили блогеров из Исландия TV. В одном из своих эфиров они назвали рэп-исполнительницу “подъездной хабалкой”, а также обсудили внешность Доротюк.

Оскорбили блогеры и ведущую Машу Ефросинину, которая также не стала молчать и высказала все, что думает по этому поводу.