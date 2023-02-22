Канадская певица Аврил Лавин рассталась со своим женихом, музыкантом Mod Sun (настоящее имя — Дерек Райан Смит). Отношения разорвала исполнительница, сделав это неожиданно даже для экс-избранника.

Так, на днях Дерек отправился в тур, ничего не подозревая, в то время как Лавин решила поставить точку в их отношениях.

— Они были вместе и обручены. Три дня назад он уехал в турне, так что если что-то изменилось, это для него новость, — сказал представитель Райана.

Также сообщается, что в последние месяцы у экс-возлюбленных были проблемы, из-за которых они несколько раз расставались и мирились, прежде чем окончательно разорвать отношения.

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Что стало причиной — неизвестно, но несколько дней назад Аврил застали в компании ее бывшего бойфренда, рэпера Tyga.

Они ужинали в ресторане, а после сели в авто и куда-то уехали.

Напомним, об отношениях Аврил Лавин с Mod Sun стало известно в 2021 году. В 2022-м он сделал ей предложение.