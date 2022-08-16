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Для меня это была реальность войны: Константин Войтенко о Паше Ли

16 августа 2022, 11:18
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Констянтин Войтенко

Украинский актер, звезда комедийного сериала Домик на счастье (Новый канал) Константин Войтенко признался, что после смерти коллеги Паши Ли пришло понимание того, что происходит в Украине.

Войтенко почти с первого дня войны активно волонтерит. Он выбрал для себя этот важный фронт, а некоторые его коллеги-актеры решили защищать нашу страну на передовой.

– Раньше к актерам относились по-разному. И тут – бах! Актер-президент. Актер-воин. Актер-волонтер. У нас уже нет профессии актер. У нас есть реальность, в которой мы как-то существуем. Сейчас я чувствую гордость за украинских актеров! – признался Войтенко в YouTube-проекте Очима правди.

6 марта на войне погиб известный молодой украинский актер и телеведущий Паша Ли. Его смерть больно поразила всех. Но прежде всего — его знаменитых коллег.

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– Я был знаком с Пашей Ли. Работали вместе. Когда узнал, что он погиб, это была для меня реальность войны. До этого видел в Telegram или в новостях, как стреляют, как где-то прилетает. Я это слышал. Но реально понял, что не воины, не профессиональные военные, а обычные люди отдают жизнь, когда узнал о Паше, – вспоминает Костя Войтенко.

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Війна в Україні
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