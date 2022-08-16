Для меня это была реальность войны: Константин Войтенко о Паше Ли

Украинский актер, звезда комедийного сериала Домик на счастье (Новый канал) Константин Войтенко признался, что после смерти коллеги Паши Ли пришло понимание того, что происходит в Украине.
Войтенко почти с первого дня войны активно волонтерит. Он выбрал для себя этот важный фронт, а некоторые его коллеги-актеры решили защищать нашу страну на передовой.
– Раньше к актерам относились по-разному. И тут – бах! Актер-президент. Актер-воин. Актер-волонтер. У нас уже нет профессии актер. У нас есть реальность, в которой мы как-то существуем. Сейчас я чувствую гордость за украинских актеров! – признался Войтенко в YouTube-проекте Очима правди.
6 марта на войне погиб известный молодой украинский актер и телеведущий Паша Ли. Его смерть больно поразила всех. Но прежде всего — его знаменитых коллег.
– Я был знаком с Пашей Ли. Работали вместе. Когда узнал, что он погиб, это была для меня реальность войны. До этого видел в Telegram или в новостях, как стреляют, как где-то прилетает. Я это слышал. Но реально понял, что не воины, не профессиональные военные, а обычные люди отдают жизнь, когда узнал о Паше, – вспоминает Костя Войтенко.