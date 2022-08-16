Для меня это была реальность войны: Константин Войтенко о Паше Ли

Украинский актер, звезда комедийного сериала Домик на счастье (Новый канал) Константин Войтенко признался, что после смерти коллеги Паши Ли пришло понимание того, что происходит в Украине.

Войтенко почти с первого дня войны активно волонтерит. Он выбрал для себя этот важный фронт, а некоторые его коллеги-актеры решили защищать нашу страну на передовой.

– Раньше к актерам относились по-разному. И тут – бах! Актер-президент. Актер-воин. Актер-волонтер. У нас уже нет профессии актер. У нас есть реальность, в которой мы как-то существуем. Сейчас я чувствую гордость за украинских актеров! – признался Войтенко в YouTube-проекте Очима правди.

6 марта на войне погиб известный молодой украинский актер и телеведущий Паша Ли. Его смерть больно поразила всех. Но прежде всего — его знаменитых коллег.

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