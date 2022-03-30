Стриминговый сервис Netflix планирует открыть офис в Польше, который будет работать на Центральную и Восточную Европу.

Открытие офиса в Варшаве планируется в конце 2022 года.

— Офис Netflix в Варшаве является для нас естественным следующим шагом и поможет наладить долгосрочное сотрудничество в регионе, а также углубить существующие связи, создав новые возможности для создателей и продюсеров контента… Нам не терпится вместе написать следующую главу для Netflix в Центральной и Восточной Европе! — заявили в компании.

Также на сайте компании напомнили, что в 2016 году локализовали сервис в Польше. После этого он стал доступен на румынском, чешском, венгерском, хорватском и украинском языках.

— Только в Польше мы инвестировали более $115 млн в оригинальные фильмы и сериалы Netflix и создали более 2600 рабочих мест… Центральная и Восточная Европа также стала стратегическим производственным центром для наших международных шоу, недавно в этом регионе успешно сняли такие основные фильмы как Тайлер Рейк 2 или Shadow & Bone S01, — отметили в Netflix.

Ранее мы сообщали, что Netflix приостановил работу своего сервиса в России. Таким образом стриминговый сервис выступил против полномасштабного вторжения этой страны в Украину.