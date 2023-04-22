Латвийская певица Лайма Вайкуле опубликовала видео-ролик, где ответила на упреки подписчиков относительно того, что она “зарабатывала в России”.

Люди пишут, что Лайма зарабатывала в России, а теперь выступает против ее власти.

На это исполнительница говорит, что пела не только для россиян, а для людей из всех республик, ведь в Советском Союзе их было 15.

По словам певицы, когда подписчики в своих комментариях пишут что-то про СССР, то подразумевают почему-то Россию. На это Лайма отвечает, что не надо РФ выдвигать на пьедестал, делать ее главной.

— И войну выиграла Россия, и СССР дало все. Да! Мне моя Латвия дала все… Причем здесь Россия? Какое вообще отношение она имеет, я не понимаю, — решительно заявила Лайма Вайкуле.

Певица также заявила, что Россия почему-то “забрала” себе День победы, хотя защищали свою Родину тогда народы всех республик Советского Союза.

— Россия приватизировала и День победы, и все на свете. Как Украина пострадала, Беларусь и весь Советский Союз пострадал во время войны с 1941 года. Нет, теперь только Россия, танки по Красной площади, мы победители, а где другие? И если бы что-то плохое, но нет, все хорошее им принадлежит. Как так можно?!! — возмущается певица.

Также певица заявила, что не понимает для чего нужны памятники погибшим советским солдатам, если можно прийти на могилы этих солдат и там их почтить.

— Не понимаю людей, которые говорили о памятниках, что хотят склонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу, в стране, где он жил. Это просто памятник, а не место захоронения. Зачем нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет, — добавила исполнительница, комментируя решение латвийских властей снести памятник российскому солдату.

Такие словами не понравились многим подписчикам и люди стали в открытую оскорблять певицу. А российские СМИ называют высказывания Вайкуле циничными.

Член комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что слова Вайкуле должны получить соответствующий ответ “от граждан России и государств, которые помнят историю СССР”.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лайма Вайкуле перешла “все немыслимые границы морали”, и назвала латышскую исполнительницу необразованной.

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