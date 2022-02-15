Disney выпустила первый трейлер фильма Чип и Дейл спешат на помощь. Премьера картины запланирована на 20 мая на платформе Dinsey+.

Фильм позволит взглянуть на историю о двух бурундуках-детективах с другой стороны. Так, мультсериал Чип и Дейл спешат на помощь был всего лишь шоу, после которого Чип и Дейл расстались. Но в один день один из их друзей пропал, и они отправили на его поиски. Встреча для ностальгии отменяется.

Известно, что съемки картины начались еще в марте 2021 года, а над созданием проекта еще думали с 2014 года.

Disney уже не впервые пытается выпустить достойное продолжение приключений бурундуков. Летом 2021 компания выпустила мультсериал Чип и Дейл: Жизнь в парке, который не имел ничего общего с оригиналом, если говорить о сюжете.

В проекте появились и другие знакомые персонажи Disney — к примеру, Плуто и Дональд Дак. Правда, это не спасло мультфильм от провала — его раскритиковали еще на момент выхода. Многим не понравился графический стиль — он намного уступал рисовке оригинального мультфильма 1988 года.