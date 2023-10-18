Ночью 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью, один из которых пришелся в многоэтажку. Разрушены некоторые квартиры двух подъездов. Известно, что есть раненые, погибшие и без вести пропавшие.

Россия уже давно показала, что воевать может только с мирными жителями, терроризируя их регулярными обстрелами. Слова, чтобы описать зверства оккупантов, найти сложно, однако делать это нужно, чтобы мир видел происходящее. Реакция звезд на ракетный удар по Запорожью 18 октября — в материале.

Мультиартист Дмитрий Монатик показал фото последствий прилета. Он также поделился с аудиторией информацией, что было шесть ракетных ударов.

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Певец выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.

Блогер Даша Квиткова показала видео из Запорожья этой ночью. Она напомнила подписчикам, что Россия — страна-тероррист, оставив хэштег.

Актриса Ольга Сумская также поделилась кадрами, назвав происходящее ужасом. Также она отметила, что под завалами могут находиться люди.

Певица Настя Каменских выразила соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

— Ракетные удары по городу, инфраструктуре и жилому дому в центре города, разрушено восемь квартир. Есть раненые, погибшие, под завалами могут быть люди, — сообщила исполнительница доступную информацию.

Певица Джамала поделилась публикацией президента Владимира Зеленского. В ней говорится, что государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими украинцами и свой террор.

Аналогичным постом поделилась телеведущая Нового канала Леся Никитюк. Она оставила эмодзи в виде красного разбитого сердца и обнимающихся людей.

Ведущий Андрей Бедняков написал на черном фото — Запорожье, добавив эмодзи разбитого сердца. Также он выразил соболезнования семьям погибших.

Актер Тарас Цымбалюк подчеркнул, что сосед вновь устроил для украинцев страшную ночь.

— В который раз нанесен удар по жилым домам, по мирному населению… Вновь цинично убиты невинные люди, — написал Тарас.

Телеведущая Лилия Ребрик также показала последствия прилета, назвав их страшной ночью для Запорожья.

Россия ежедневно продолжает наносить удары по территории Украины. Оккупанты безжалостно обстреливают наши города и людей.