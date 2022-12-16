17 декабря Украина узнает, кто станет победителем Нацотбора Евровидения 2023. Тот музыкант или коллектив, который сможет покорить сердца жюри и украинцев, сможет представить нашу страну на главной сцене в Ливерпуле уже в мае 2023 года на международном музыкальном конкурсе.

Среди 10 финалистов Нацотбора — 21-летряя звезда TikTok и певец Вася Демчук, более известный под псевдонимом Demchuk. Артист будет выступать 17 декабря третьим — сразу после Moisei и OY Sound System.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Demchuk рассказал о смысле своей песни, общении с Настей Каменских и что скажет на главной сцене Евровидения 2023, если будет такая возможность.

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— Ваши песни мгновенно разлетаются в TikTok и Instagram. Помните момент, когда очнулись звездой? Что ощущали?

— Не скажу, что чувствую себя звездой. У меня до сих пор нет понимания того, что за мной следит более 2 млн человек в разных соцсетях. Это как-то вышло в один момент, но после долгого творческого пути.

Я пел понравившиеся мне песни, делился эмоциями со своей аудиторией, которая на тот момент была еще не очень большой — это была как маленькая семья. Людям нравилось. Сначала начали расти подписчики в TikTok, ведь публиковал именно там свои каверы и отрывки своих треков. И только в этом году на мою страницу в Instagram пришло очень много подписчиков.

Всем кажется, что когда ты переходишь отметку в миллион, твоя жизнь меняется. Нет, ничего не меняется. Но ответственность растет.

— Общаетесь ли с Настей Каменских после совместного трека?

— Конечно, мы поддерживаем с Настей связь. Иногда списываемся, поддерживаем премьеры песен друг друга, отвечаем на сторизы друг друга. В работе с Настей было легко, мы друг друга понимали с полуслова. Наша первая встреча тоже прошла очень тепло, мы сразу говорили на одном языке, это было больше похоже на встречу старых друзей, чем на знакомство.

Я не обращался за советом по участию в Нацотборе к Насте, но думаю, что она точно меня поддержала бы, как сделала это в прошлом году на самом моем старте на большой сцене.

— Как решились на участие в Нацотборе?

— Это спонтанное решение, без сомнений и лишних размышлений.

Скажу больше, это новое испытание для меня. У меня есть шанс побороться за право презентовать свою страну, рассказать, что происходит у нас, пока весь мир продолжает жить своей привычной жизнью.

— Какой месседж закладывали в конкурсную песню? Опишите ее тремя словами.

— Если тремя словами, то это свет, жизнь и любовь.

Когда начались ежедневные веерные отключения света, мне показалось, что все почувствовали тогда какую-то пустоту внутри. Каждый украинец сейчас мужественно проходит через испытания, но понятно, что мы не окей. А сколько личных проблем существует, если отбросить постоянные ракеты над головой? С этим всем мы должны как-то жить дальше.

И от этих размышлений наедине с собой во время блекаута у меня появились строчки о любви. О чувствах, которые держат тебя и помогают не отчаяться в этой жизни. Они зажигают внутри огонек, который помогает тебе двигаться дальше. Каким бы темным и холодным ни был мир вокруг тебя.

— Кто из участников Нацотбора больше всего вам импонирует?

— Все участники по-своему круты и нестандартны, а с некоторыми я был знаком еще до Нацотбора. Ответ на этот вопрос смогу дать уже после всего действа, потому что хочу почувствовать стиль и месседж песни каждого на сцене. Уверен, что это будет невероятный концерт.

— Почему именно Demchuk должен представлять Украину на Евровидении? Уже думали, что скажете с главной сцены конкурса, если поедете в Ливерпуль?

— Едет не человек, а песня. А почему именно мой трек или какого-нибудь другого участника – пусть решают зрители, насколько им понравится то, о чем каждый из нас споет.

Если у меня будет возможность выйти на сцену Ливерпуля, то сделаю все от себя возможное, чтобы каждый зритель почувствовал внутри то, что болит у каждого украинца.

И, как каждый участник Нацотбора, буду призывать мир помочь Украине. Они должны понять, что это не просто конфликт между двумя странами. Это мировая война, которая началась на территории моей страны, и если они не начнут действовать и помогать еще масштабнее – эта война окажется у кого-то дома.

Для тех, кто не знает, где смотреть Нацотбор на Евровидение 2023, Факты ICTV подготовили список источников и платформ для удобного просмотра.